Российские миротворцы показали процесс поиска мин и снарядов в Нагорном Карабахе

С первых дней после перемирия в Нагорном Карабахе российские миротворцы ищут мины, оставшиеся в земле с момента ведения боевых действий. Военнослужащие делают это вручную и с использованием специальных приспособлений.

К таким относится робототехнический комплекс разминирования «Уран-6». Как только он вместе с саперным отделением удостоверится в безопасности местности, ее можно будет использовать для мирных целей - строительства домов и больниц или выращивания пищи.

Саперы ежедневно находят и уничтожают до 100 боеприпасов, по каждому из которых можно изучать историю войны в Нагорном Карабахе. Некоторые саперы находили прямо в жилых домах и на огородах местных жителей.

Всего с самого начала операции по разминированию уничтожены более 30 тысяч мин и снарядов. Эта миссия стоила жизни двоим российским офицерам.

Ранее генерал-лейтенант Рустам Мурадов, на тот момент командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе, вспомнил о первом обмене военнопленными. Он рассказал, что люди в прямом смысле не верили, что вернулись домой.

Как за год изменилась жизнь в Нагорном Карабахе с приходом российских военных? Что удалось сделать и какая работа еще предстоит? Хронологию событий, которые произошли в регионе за последний год, смотрите в новом выпуске программы «Код доступа» на телеканале «Звезда» 11 ноября в 20.25.