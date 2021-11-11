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«Я видел эти лица»: генерал-лейтенант Мурадов вспомнил о первом обмене военнопленными в Нагорном Карабахе

Егор Левин
17:20 11.11.2021
За время работы российских миротворцев счет вернувшихся на родину армян и азербайджанцев превысил сотню человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
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В декабре 2020 года продолжался процесс обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном, вступившими в открытый конфликт на территории Нагорного Карабаха. На тот момент домой вернулись 12 азербайджанцев и 44 армянина. В Баку и Ереван их доставлял борт ВКС РФ. На тот момент командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов лично доставлял их на родину.

«Я вспоминаю первый рейд, первый рейс, когда мы улетели в Баку. По возвращении я видел эти лица военнослужащих, когда они уже перелетели из Баку в Ереван. Это были слезы, они не верили, что вернулись домой. Это были слова благодарности», - рассказал замкомандующего войсками Южного военного округа.

За все время счет людям, вернувшимся на родину, перевалил за сотню. Но и более пяти тысяч жизней у обеих сторон конфликта война все же унесла.

«Порядка 1 962 тел погибших руками миротворцев было возвращено и передано местным органам в Армении и Азербайджане. Поисковые мероприятия продолжаются, мы возвращаем тела, мирные граждане находят своих пропавших детей. Это работа, которую мы не останавливаем», - заявил Мурадов.

Ранее он рассказал о том, как началась миротворческая миссия РФ в Нагорном Карабахе. Особое внимание уделялось обустройству позиций на постах, каждый из которых фактически должен был стать небольшой «крепостью», способной выдержать даже удар легкой артиллерии и минометов.

Как за год изменилась жизнь в Нагорном Карабахе с приходом российских военных? Что удалось сделать и какая работа еще предстоит? Хронологию событий, которые произошли в регионе за последний год, смотрите в новом выпуске программы «Код доступа» на телеканале «Звезда» 11 ноября в 20.25.

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