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Спортсменов обяжут платить «откупные», чтобы защитить старания тренеров

Станислав Иващенко
18:30 01.10.2021
Правительство России решило возложить бремя на молодых атлетов и разработало законопроект - обязать спортсменов до 23 лет платить отступные, если те захотят перейти из национальных клубов в иностранные.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Евдокимов, Unsplash
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Российских спортсменов хотят обязать благодарить своих учителей. Так сказать, помнить тех, кому они обязаны своими навыками. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, хоккеист ты или футболист, если в 23 года тебя позвали играть за рубеж, родной школе надо заплатить компенсацию. Такое вот спасибо сказать тем, кто научил правильно держать клюшку и вести шайбу или мяч. Тонкости темы раскроет Станислав Иващенко.

В этом футбольном зале полузащитник российской сборной и французского «Монако» Александр Головин начинал свою карьеру. Здесь его первый наставник продолжает воспитывать юниоров.

Когда Головин попал в сборную, Александр Плясунов получил единоразовую премию от государства. При переходе спортсмена в «Монако» от многомиллионного трансфера тренер не получил ничего.

«Ну а почему не должны получать компенсацию и те организации, где он встал на ноги? Корни ведь где-то глубже», - отметил тренер по футболу Александр Плясунов. 

В европейских футбольных клубах половину от суммы трансфера отдают спортшколе, из них 25% - компенсация тренеру за подготовку игрока. НХЛ при расчете за хоккеистов и вовсе не учитывает интерес российских наставников. Колоссальные потери для национального спорта. В других видах пошлин нет.

Правительство России решило возложить бремя на молодых атлетов и разработало законопроект - обязать спортсменов до 23 лет платить отступные, если те захотят перейти из национальных клубов в иностранные.

«В настоящее время в отдельных видах спорта иностранные профессиональные организации приглашают россиян без осуществления трансферных выплат. Теперь молодые спортсмены, которые принимают решение о переходе в иностранный профессиональный клуб, справедливо будут компенсировать расходы на свою подготовку», - подчеркнул министр спорта России Олег Матыцин. 

Угон молодых талантов за границу больше всего практикуется в хоккее. Так, до достижения 23-летия в США уехали Никита Кучеров и Александр Радулов.

Несколько десятилетий назад трансферная стоимость игрока уже входила в общую сумму покупки. Сами спортсмены денег почти не видели.

«В Советском Союзе забирали деньги из контракта игрока, нам обещали по 1 000 долларов, а остальное надо было сдавать, трансферные деньги должны идти параллельно от контракта», - поделился заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Вячеслав Фетисов.

Сейчас спортсмены помогают родным клубам и тренерам на добровольной основе. Но в некоторых странах такие компенсации обязательны.

«В Китае, например, часто бываю там, законодательно спортсмен несколько лет должен чуть ли не половину своих призовых отдавать государству», - заметил трехкратный чемпион мира по настольному теннису Максим Шмырев. 

Профессионалы в настольном теннисе уезжают за границу за доходом от 3 000 долларов в месяц. Мастер спорта по пинг-понгу Павел Тарутин в случае принятия закона попадет под его действие. Через две недели он переходит в итальянский клуб. От уплаты компенсации архангельской спортшколе не откажется.

«Я считаю, что это честно, это абсолютно честно, потому что организация имеет право», - сказал Тарутин.

Эксперты опасаются побочного эффекта от законопроекта. Нововведения могут спровоцировать массовый отказ профессионалов от российского гражданства.

«Смотря какую цель мы решаем. Хотим помочь первым тренерам и клубам - то да, но это не большие деньги. Но если речь о том, чтобы сохранить игрока, то сделать это невозможно. В молодом возрасте клубы перебьют любыми деньгами, чтобы его получить», - отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. 

В законопроекте есть и исключения. Платить не придется, если отечественные клубы работу игроку не предлагали.

Крупную сумму в некоторых странах разрешают платить в рассрочку. А в США местная футбольная лига и вовсе отказалась от поощрения первых тренеров и подает к ФИФА судебные иски.

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