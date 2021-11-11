Генерал-лейтенант Мурадов рассказал, как начиналась миротворческая миссия РФ в Нагорном Карабахе

Ровно год назад российский миротворческий контингент вошел в Нагорный Карабах, чтобы урегулировать конфликт армянской и азербайджанской сторон. Основная база миротворцев расположилась неподалеку от Степанакерта. Поначалу там были только глубокие овраги и непроходимая грязь, но вскоре на площади в более чем 10 гектаров появился современный и технологичный военный городок.

Помещения обеспечены всем для комфортной жизнедеятельности: электричеством, кондиционерами, отоплением и даже увлажнителями воздуха.

«Вот этого всего здесь не было. С 12 на 13 ноября в течение суток по двум маршрутам было развернуто 27 наблюдательных постов. Главной задачей было - остановить все боевые действия на линии разграничения, что у нас и получилось», - вспоминает командующий российским миротворческим контингентом в 2020-2021 годах, замкомандующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Особое внимание уделялось обустройству позиций на постах. Фактически, каждый из них должен был стать небольшой «крепостью», способной выдержать даже удар легкой артиллерии и минометов.

Как за год изменилась жизнь в Нагорном Карабахе с приходом российских военных? Что удалось сделать, и какая работа еще предстоит? Хронологию событий, которые произошли в регионе за последний год, смотрите в новом выпуске программы «Код доступа» на телеканале «Звезда» 11 ноября в 20:25.