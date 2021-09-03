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Коллекционер рассказала, зачем продает уничтоженную шредером картину Бэнкси

Светлана Иванова
17:44 03.09.2021
Перед продажей «Любовь в мусорном баке» покажут на выставке: картину можно будет увидеть в Лондоне, Гонконге, Тайбэе и Нью-Йорке.
Коллекционер рассказала, зачем продает уничтоженную шредером картину Бэнкси
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Скандальную картину «Любовь в мусорном баке» самого загадочного уличного художника в мире Бэнкси пустят с молотка. Соответствующее решение приняла владелица шедевра спустя три года после приобретения. «Любовь в мусорном баке» появилась после того, как рисунок «Девочка с шаром» был наполовину уничтожен шредером, спрятанным художником в нижней части картинной рамы. Перформанс произошел 5 октября 2018 года сразу после того, как «Девочка с шаром» была продана за миллион фунтов.

Как сообщили «Звезде» представители аукционного дома Sotheby's, который займется организацией торгов, оценочная стоимость картины - от 4 до 6 миллионов фунтов.

«В тот сюрреалистический вечер, три года назад, я стала случайным, но очень привилегированным обладателем "Любви в мусорном баке". Это было невероятно - стать частью истории о том, как появилось одно из самых известных произведений искусства в мире, но теперь пора отпустить картину», - приводит Sotheby's слова коллекционера.

Перед продажей один из самых спорных объектов искусства покажут на выставке: сначала картину можно будет увидеть в Лондоне, после чего она отправится в Гонконг, Тайбэй, Нью-Йорк. Затем шедевр снова окажется в британской столице, где и будет пущен с молотка вечером 14 октября.

«"Любовь в мусорном баке" является высшей ступенью в творчестве Бэнкси и настоящей иконой новейшей истории искусства», - считает старший директор отдела современного искусства Sotheby's Алекс Бранчик.

Самоуничтожение картины шокировало мир, став новой вехой искусства и превратив день торгов в день появления на свет новой работы, отметили в аукционном доме.

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