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«Отец современного романа»: как Достоевского видят за рубежом

Кира Карон
Роман Закурдаев
07:43 11.11.2021
На родине русского писателя называют не иначе как «патологоанатом человеческой души». И возможно поэтому образ Достоевского представляется нам «мрачным».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Русского писателя Федора Достоевского сделали игроком российской сборной по футболу. Так его видит итальянский художник. На родине русского писателя называют не иначе как «патологоанатом человеческой души». И возможно поэтому образ Достоевского представляется нам «мрачным». Американские студенты же, напротив, не видят ничего депрессивного в творчестве писателя. Впрочем, в одном и наши, и заокеанские читатели солидарны. Федор Достоевский - величайшая фигура в мире литературы.

Темные подворотни с обшарпанными фасадами домов, где жили «Бедные люди» Достоевского и сейчас выглядят, как на страницах его знаменитых романов. Вот и со школьной программы у многих не меняется представление о писателе. Словно он стал заложником своих литературных образов.

«Это совершенно не говорит о том, что он сам был по характеру мрачным и все казалось ему в темном цвете. Напротив, он любил детей, был человеком ярким, интересным», - рассказала экскурсовод Светлана Селищева.

Именно в таких ярких красках известный римский художник Фабрицио Биримбелли видит Достоевского. И называет его «отцом современного романа». Ни намека на его суровость, душевные терзания и поиск истины.


«Я подумал, будет забавно изобразить его как спортсмена, в современной российской форме, он показывает, что горд своей футболкой, своей страной», - отметил художник Фабрицио Биримбелли.

Разглядеть за портретом из учебника по литературе живого человека пытаются и в Санкт-Петербурге, которому так много внимания уделял Достоевский в своем творчестве.

В музее писателя новая экспозиция: письма, рукописи, дневниковые записи. Многое из этого ранее находилось в архивах и было недоступно широкому зрителю. На полях его рукописей часто можно увидеть рисунки, какие-то башенки, шпили готических соборов.

Это у Достоевского осталось еще с занятий по черчению в Главном инженерном училище. Несостоявшегося военного ждала иная судьба и путь на литературный олимп лежал, как известно, через эшафот. Смертную казнь с отменой расстрела в последнюю минуту, как главное потрясение своей жизни, Достоевский в деталях описал в письме брату.

 «Он пишет: Брат, я не уныл и не пал духом. Жизнь везде, жить и остаться, и остаться человеком навсегда – цель, вот задача», - рассказала о письме Достоевского директор литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского Наталья Ашимбаева.

Интересный, гениальный, противоречивый. Образ писателя здесь же, в музее, раскрывают и через повседневные детали быта, которые его окружали.

В рабочем кабинете писателя все воссоздано с детальной точностью по фотографиям, которые были сделаны сразу после смерти Достоевского. Как известно, он умер на диване. На столе остались рукописи, стакан с чаем. Обязательно крепкой заварки. И чай писатель заваривал сам. На столе горят свечи. Достоевский не любил керосиновые лампы.

И на могиле классика «мирское граничит с духовным». Писателю несут живые цветы и ставят церковные свечки. Правда и то и другое, периодически убирают сотрудники некрополя мастеров искусств, объясняя это заботой о памятнике.

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