«Отец современного романа»: как Достоевского видят за рубежом

Русского писателя Федора Достоевского сделали игроком российской сборной по футболу. Так его видит итальянский художник. На родине русского писателя называют не иначе как «патологоанатом человеческой души». И возможно поэтому образ Достоевского представляется нам «мрачным». Американские студенты же, напротив, не видят ничего депрессивного в творчестве писателя. Впрочем, в одном и наши, и заокеанские читатели солидарны. Федор Достоевский - величайшая фигура в мире литературы.

Темные подворотни с обшарпанными фасадами домов, где жили «Бедные люди» Достоевского и сейчас выглядят, как на страницах его знаменитых романов. Вот и со школьной программы у многих не меняется представление о писателе. Словно он стал заложником своих литературных образов.

«Это совершенно не говорит о том, что он сам был по характеру мрачным и все казалось ему в темном цвете. Напротив, он любил детей, был человеком ярким, интересным», - рассказала экскурсовод Светлана Селищева.

Именно в таких ярких красках известный римский художник Фабрицио Биримбелли видит Достоевского. И называет его «отцом современного романа». Ни намека на его суровость, душевные терзания и поиск истины.



«Я подумал, будет забавно изобразить его как спортсмена, в современной российской форме, он показывает, что горд своей футболкой, своей страной», - отметил художник Фабрицио Биримбелли.

Разглядеть за портретом из учебника по литературе живого человека пытаются и в Санкт-Петербурге, которому так много внимания уделял Достоевский в своем творчестве.

В музее писателя новая экспозиция: письма, рукописи, дневниковые записи. Многое из этого ранее находилось в архивах и было недоступно широкому зрителю. На полях его рукописей часто можно увидеть рисунки, какие-то башенки, шпили готических соборов.

Это у Достоевского осталось еще с занятий по черчению в Главном инженерном училище. Несостоявшегося военного ждала иная судьба и путь на литературный олимп лежал, как известно, через эшафот. Смертную казнь с отменой расстрела в последнюю минуту, как главное потрясение своей жизни, Достоевский в деталях описал в письме брату.

«Он пишет: Брат, я не уныл и не пал духом. Жизнь везде, жить и остаться, и остаться человеком навсегда – цель, вот задача», - рассказала о письме Достоевского директор литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского Наталья Ашимбаева.

Интересный, гениальный, противоречивый. Образ писателя здесь же, в музее, раскрывают и через повседневные детали быта, которые его окружали.

В рабочем кабинете писателя все воссоздано с детальной точностью по фотографиям, которые были сделаны сразу после смерти Достоевского. Как известно, он умер на диване. На столе остались рукописи, стакан с чаем. Обязательно крепкой заварки. И чай писатель заваривал сам. На столе горят свечи. Достоевский не любил керосиновые лампы.

И на могиле классика «мирское граничит с духовным». Писателю несут живые цветы и ставят церковные свечки. Правда и то и другое, периодически убирают сотрудники некрополя мастеров искусств, объясняя это заботой о памятнике.