Туристы задержанного на сутки рейса из Египта приземлились в Екатеринбурге

Туристы, которые около суток не могли вылететь из аэропорта Хургады, вернулись в Екатеринбург. В связи с поломкой самолета рейс в Екатеринбург переносили несколько раз.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, пассажиры должны были вылететь из Египта 10 ноября в 10.00, но полет начался лишь в 0.55 11 ноября. Туристы из Екатеринбурга изначально должны были лететь на авиалайнере A320 компании S7.

Одна из пассажирок задержанного рейса рассказала «Звезде», что ей и другим туристам пришлось провести в аэропорту более десяти часов, при этом людей для более комфортного ожидания пришлось распределять по отелям.

Ранее Россия возобновила чартерные рейсы на курорты Египта. Указ о запрете чартерных рейсов действовал с 2015 года после крушения Airbus A321.