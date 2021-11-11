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Instagram предложит пользователям «сделать перерыв» от соцсети

Светлана Иванова
15:16 11.11.2021
Цель новой опции «Сделай перерыв» – помочь владельцам аккаунтов более осмысленно распоряжаться временем в Instagram, сообщил глава сервиса.
Instagram предложит пользователям «сделать перерыв» от соцсети
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «ЗВЕЗДА»
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Instagram предложит пользователям отдохнуть от приложения.  Соцсеть начала тестировать новую функцию «Сделай перерыв». Как сообщил глава сервиса Адам Моссери, благодаря новой опции пользователи смогут настроить временные интервалы, по истечению которых людям будет предложено отдохнуть от просмотра ленты в Instagram.

«Сделать перерыв» от соцсети можно будет через 10, 20 или 30 минут ее использования. Вместо этого пользователи смогут заняться другими полезными делами: сделать несколько глубоких вдохов, послушать любимую песню или выполнить что-то из списка дел.  

Цель новой опции – помочь владельцам аккаунтов более осмысленно распоряжаться временем в Instagram. Моссери добавил, что с нетерпением ждет результатов тестирования функции, чтобы улучшении и запустить ее в декабре 2021 года.

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