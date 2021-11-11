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На МКС пропали шестигранные насадки

Елизавета Потейчук
15:16 11.11.2021
Космонавт Шкаплеров попросил специалистов МКС с Земли доставить шестигранные насадки.
На МКС пропали шестигранные насадки
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Российский космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что на Международной космической станции (МКС) пропали насадки для шестигранников. По словам космонавта, он попросил привезти шестигранные насадки для инструментов на 8, 10 и 12 наземных специалистов МКС. Об этом свидетельствует информация из переговоров, которую транслирует NASA.

«Я когда искал ключи, насадки, обнаружил, что в укладках, которые у нас с инструментами, почти во всех не хватает насадок на 8, 10, и 12 … пусть доставят, как есть возможность, грузовиком, или еще что-то, штук десять на 10. Самые ходовые, их часто теряют, я просто смотрю - нигде нет», - цитирует РИА Новости слова Шкаплерова.

Ранее стало известно, что космонавт Антон Шкаплеров возглавил МКС. Французский космонавт Тома Песке передал ему командование Международной космической станцией.

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