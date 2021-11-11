В стране и мире На МКС пропали шестигранные насадки Елизавета Потейчук Космонавт Шкаплеров попросил специалистов МКС с Земли доставить шестигранные насадки. © Фото: Roscosmos, Globallookpress Читайте нас на: Российский космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что на Международной космической станции (МКС) пропали насадки для шестигранников. По словам космонавта, он попросил привезти шестигранные насадки для инструментов на 8, 10 и 12 наземных специалистов МКС. Об этом свидетельствует информация из переговоров, которую транслирует NASA. «Я когда искал ключи, насадки, обнаружил, что в укладках, которые у нас с инструментами, почти во всех не хватает насадок на 8, 10, и 12 … пусть доставят, как есть возможность, грузовиком, или еще что-то, штук десять на 10. Самые ходовые, их часто теряют, я просто смотрю - нигде нет», - цитирует РИА Новости слова Шкаплерова. Ранее стало известно, что космонавт Антон Шкаплеров возглавил МКС. Французский космонавт Тома Песке передал ему командование Международной космической станцией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика