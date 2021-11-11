На МКС пропали шестигранные насадки
Российский космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что на Международной космической станции (МКС) пропали насадки для шестигранников. По словам космонавта, он попросил привезти шестигранные насадки для инструментов на 8, 10 и 12 наземных специалистов МКС. Об этом свидетельствует информация из переговоров, которую транслирует NASA.
«Я когда искал ключи, насадки, обнаружил, что в укладках, которые у нас с инструментами, почти во всех не хватает насадок на 8, 10, и 12 … пусть доставят, как есть возможность, грузовиком, или еще что-то, штук десять на 10. Самые ходовые, их часто теряют, я просто смотрю - нигде нет», - цитирует РИА Новости слова Шкаплерова.
Ранее стало известно, что космонавт Антон Шкаплеров возглавил МКС. Французский космонавт Тома Песке передал ему командование Международной космической станцией.