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Сквозь льды: как на Дальнем Востоке борются с дефицитом товаров

Денис Ивлев
14:28 11.11.2021
Из-за проблем с поставками в магазинах региона резко взлетели цены на продукты, а некоторые товары и вовсе исчезли с полок магазинов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сквозь толстый слой льда по Анадырьскому лиману пробивается один из последних в этом году теплоходов с крайне важным грузом - тремя тысячами тонн продуктов на зиму. Но и этого будет недостаточно. Совсем скоро навигация будет закрыта, а Чукотка из запланированных 15 тысяч тонн продовольствия получила только 13. И если в Анадыре магазинные прилавки заполнены, то во многих отдаленных поселках Чукотки, таких как Певек или бухта Проведения, все еще есть дефицит жизненно необходимых продуктов.

Местных жителей возмущает и неподъемная цена на необходимые продукты. Помидоры по 800 рублей за килограмм, колбаса - полторы тысячи, а чеснок - по 500 рублей. Местные жители создали петицию, чтобы решить проблему северного завоза и обратить внимание на стоимость. Бумагу подписали уже почти 54 тысячи человек.

«За период летней навигации 2021 года в поселок Провидения прибыл один корабль. В ноябре планируют второй. В период между кончились капуста, морковь, лук, яблоки, которые входят в перечень. Яиц и молочной продукции тоже нет», - говорится в тексте петиции.

Северный завоз с пометкой «срочно» - следствие логистического кризиса. В порты Приморья, которые являются ключевым звеном в морских перевозках на Дальнем Востоке, оказались переполнены товарами из стран Восточной Азии.

В порту Владивостока по-прежнему все свободное место заполнено контейнерами. Отгрузку пытаются ускорить - сейчас здесь выделили три причала именно под внутренние российские перевозки, чтобы продовольствие и другие товары дошли до соседних регионов. Сейчас в приоритете три точки - это Камчатка, Чукотка и Магадан.

Грузы из Азии теперь дешевле отправлять Транссибом, нежели морем по Суэцкому каналу. В результате весь транзитный товаропоток хлынул через Приморье, но портовые мощности Владивостока оказались не готовы к такому объему и только в единичных случаях портовики отправляют необходимое количество грузов.

«За октябрь-ноябрь ВМТП обработал 48 судов каботажного направления. Это более 27 тысяч ДФЭ грузов как раз на эти направления - Сахалин, Магадан, Камчатка», - рассказала директор коммерческого департамента  «Владивостокский морской торговый порт» Елена Казарина.

Каботажные направления - то есть внутрироссийские перевозки - бизнесу не так интересны, как отправка товаров за рубеж, в том числе поэтому силы распределены неравномерно и судов на северные направления не хватает. Поэтому из-за перебоев снабжения на Камчатке не могут продолжить строительство аэропорта и краевой больницы - цемент ждет своей очереди на погрузку во Владивостоке.

«На сегодня идет запоздание - два месяца мы не получаем материалы: арматура, сырье для производства полистирола и самый большой вопрос - мы не получаем цемент», - сообщил генеральный директор строительной компании Николай Воронов.

На проблему обратил внимание и президент. Владимир Путин потребовал как можно быстрее решить проблему с задержками доставки грузов на Дальнем Востоке.

«Обязательно наведите порядок здесь как можно быстрее и доложите председателю правительства», - сказал Владимир Путин.

Из-за таких проблем с логистикой резко дорожают новые квадратные метры. В магазинах взлетает цена на продукты. А товары первой необходимости просто пропадают с полок.

«Это заметил каждый житель - продуктов это не так касается, а вот бытхимия и подгузники... Эти товары перестали существовать, полки пустые», - рассказала частный предприниматель Алена.

Сквозь льды надо пробраться еще четырем судам. Тогда вопрос обеспечения Чукотки на эту зиму будет закрыт, но логистический кризис неминуемо нанес удар по всем сферам жизни, и в первую очередь по кошелькам потребителей.

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