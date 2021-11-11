Вице-адмиралу Виктору Лиине вручили штандарт командующего Балтфлотом
Указом президента РФ 5 октября Лиина назначен командующим Балтийским флотом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Вице-адмиралу Виктору Лиине вручили штандарт командующего Балтфлотом. Торжественная церемония прошла в Калининграде.
На новую должность Лиина был назначен указом президента РФ в начале октября. Особый воинский символ он получил из рук командующего Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлева.
Получив штандарт, Лиина поблагодарил за оказанное высокое доверие и пообещал, что традиции флота будут сохранены и приумножены.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов вручил штандарт Управлению службы войск и безопасности военной службы. Боевое знамя принял начальник управления Владимир Головачев.