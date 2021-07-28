Начальник Генштаба Герасимов вручил штандарт Управлению службы войск и безопасности военной службы МО РФ
Боевое знамя принял начальник управления Владимир Головачев.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов вручил штандарт Управлению службы войск и безопасности военной службы. Церемония прошла в Доме приемов Министерства обороны.
Боевое знамя принял начальник управления Владимир Головачев. Герасимов отметил высокий профессионализм личного состава, преданность своему делу и ответственность. Все это, по словам главы Генштаба, позволяет управлению решать самые сложные задачи.
Также он добавил, что вручение штандарта является символом высокого должностного положения и личной ответственности за руководство вверенных подразделений.