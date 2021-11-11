На портал Госуслуг была совершена мощнейшая кибератака

Портал Госуслуг 10 ноября подвергся рекордной кибератаке. Как сообщили в министерстве цифрового развития РФ, из-за попытки взлома пользователи испытали проблемы с доступом в течение 20 минут. На данный момент работоспособность Госуслуг восстановлена.

«Отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на госуслуги, свыше 680 Гигабит в секунду», - сообщает Telegram-канал ведомства.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о том, что за год было совершено более 11 тысяч кибератак на объекты ядерной энергетики РФ. Также хакеры попытали покуситься на информационные ресурсы органов власти и местного самоуправления и предприятий оборонно-промышленного комплекса.