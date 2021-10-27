В Совбезе заявили о кибератаках на объекты атомной энергетики РФ

Ряд объектов атомной энергетики в Центральной России подверглись кибератакам. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания по безопасности в ЦФО. По его словам, за год зарегистрировано более 11,5 тысяч компьютерных атак.

«Среди объектов посягательств - информационные ресурсы органов власти и местного самоуправления, предприятий оборонно-промышленного комплекса, энергетики, включая атомную, а также учреждений образования и науки», - заявил Патрушев.

Ранее Патрушев сообщил, что во время выборов в Госдуму восьмого созыва было совершено более 900 кибератак. В основном они были направлены на нарушение функционирования системы электронного голосования и внедрение вредоносных программ. Некоторые атаки несли провокационный характер с использованием подмены адреса источника.