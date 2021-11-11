В стране и мире Правительство направит дополнительные средства на развитие космонавтики Алексей Курильченко Для улучшения развития отрасли будет дополнительно направлено 6,5 миллиарда рублей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Roscosmos, Globallookpress Читайте нас на: Правительство РФ направит дополнительные 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, дополнительное финансирование позволит повысить эффективность работы отрасли и выполнить международные обязательства. «В повестке заседания сегодня вопрос, который касается отечественной космонавтики. В этой сфере Россия сохраняет одну из лидирующих позиций в мире. По поручению президента правительство дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, в том числе на выполнение международных обязательств в этой области», - заявил глава правительства. Мишустин отметил, что наиболее амбициозные задачи космонавтики связаны с освоением дальнего космоса. Подчеркивается важность развития научного потенциала и совершенствование инфраструктуры. По словам президента РФ Владимира Путина, России следует развивать преимущества в космонавтике для сохранения конкуренции в мире. Глава государства отметил, что сейчас Россия занимает лидирующие позиции по этому сегменту, а в сфере ядерной космической энергетики опережает конкурентов со всего мира на шесть-семь лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика