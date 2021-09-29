Путин: в области космонавтики Россия опережает другие страны на шесть-семь лет

На рынке космических запусков растет международная конкуренция, и чтобы преуспеть в этой гонке, нужно сохранять свои преимущества. Как отметил президент РФ Владимир Путин, Россия сейчас занимает лидирующие позиции по этому сегменту и в прошлом году с наших космодромов успешно стартовали все 17 ракет-носителей.

«За минувшие месяцы стартовали 15. Но программа еще не завершена, она продолжается, и она - на марше. Но надо продолжать сохранять высокий уровень надежности отечественной техники, как и в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту», - отметил глава государства на совещании по развитию космической отрасли в режиме видеоконференции.

Президент РФ отметил, что за прошедшие годы Россия заметно продвинулась и в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. И, согласно экспертной оценке, в этой сфере опережает конкурентов со всего мира на шесть-семь лет.

«Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество», - подчеркнул Владимир Путин.

Также глава государства добавил, что нужно осваивать и следующее поколение ракет-носителей.