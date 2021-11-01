Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

Анна Назайкина
11:18 01.11.2021
Еще в октябре его в связи с резким ухудшением состояния перевели в отделение реанимации.
В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, RussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Народный артист РФ Валерий Гаркалин, ранее госпитализированный с коронавирусной инфекцией, продолжает находиться в реанимации. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе Российского института театрального искусства, где он является педагогом кафедры эстрадного искусства и художественным руководителем мастерской.

«Он без изменений... Так же в реанимации», - сообщила пресс-секретарь института Екатерина Архипенкова.

Напомним, Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких. Утверждалось, что болезнь артиста развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. Спустя несколько дней его в связи с резким ухудшением состояния перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Впоследствии некоторые СМИ передавали, что Гаркалин находится в критическом состоянии. По данным ряда изданий, чтобы организм боролся с сепсисом, артисту якобы делают переливание крови. Однако его агент опровергла сообщения об обнаружении у актера сепсиса и назвала эти данные «бредом».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:45 В стране и мире
Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева засекли камеры
11:23 В стране и мире
Умер мужчина, в квартире которого произошел взрыв газа в Набережных Челнах
11:18 В стране и мире
В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина
10:55 В стране и мире
Стали известны подробности убийства двух девочек в Кызыле
09:48 В стране и мире
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Популярное
Диетолог назвала самые полезные осенние продукты
Последствия мощной вспышки на Солнце сняли из космоса
Умерла пенсионерка, внук которой ухаживал за ней под видом врача
В МИД РФ прокомментировали информацию СМИ об удержании в украинском плену граждан России
Видео
Миколог МГУ рассказал о влиянии красных мухоморов на организм при употреблении их в пищу
Видео
Построенный для ЧФ новейший патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.