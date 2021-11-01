В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

Народный артист РФ Валерий Гаркалин, ранее госпитализированный с коронавирусной инфекцией, продолжает находиться в реанимации. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе Российского института театрального искусства, где он является педагогом кафедры эстрадного искусства и художественным руководителем мастерской.

«Он без изменений... Так же в реанимации», - сообщила пресс-секретарь института Екатерина Архипенкова.

Напомним, Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких. Утверждалось, что болезнь артиста развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. Спустя несколько дней его в связи с резким ухудшением состояния перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Впоследствии некоторые СМИ передавали, что Гаркалин находится в критическом состоянии. По данным ряда изданий, чтобы организм боролся с сепсисом, артисту якобы делают переливание крови. Однако его агент опровергла сообщения об обнаружении у актера сепсиса и назвала эти данные «бредом».