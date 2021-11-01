Умер мужчина, в квартире которого произошел взрыв газа в Набережных Челнах

Пожилой мужчина, из-за которого, по версии следствия, случился взрыв газа в Набережных Челнах, скончался в больнице. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу лечебного учреждения, где находился 70-летний пенсионер.

«Умер сегодня в 2.30. Было 85% ожогов и еще травмы», - приводит информагентство сообщение медиков.

Взрыв газа произошел в одной из квартир жилого дома в Набережных Челнах 25 октября. В результате с травмами различной степени тяжести были госпитализированы несколько человек, включая мужчину, в квартире которого случился инцидент.

Пенсионер злоупотреблял алкоголем, его жилье отключили от газа еще в 2010 году, после чего он самовольно решил подключиться к трубе. Предполагается, что именно это и стало причиной взрыва.