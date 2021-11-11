Рябков назвал ахинеей слова Блинкена о применении РФ энергетики как оружия

Замглавы МИД России Сергей Рябков ответил на высказывание госсекретаря США Энтони Блинкен о возможности России использовать энергетику как геополитическое оружие. Соответствующее заявление американский политик сделал в ходе пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

«Это белиберда полная, полная ахинея и околесица», - заявил Рябков журналистам.

Он добавил, что страна выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, но не должна наращивать объемы только из-за призывов США. Все вопросы обсуждаются и решаются по согласованию с покупателями энергии, указал замглавы МИД РФ.

Ранее Блинкен заявил, что США изучает, использует ли Россия энергетику, которая у нее имеется, «позитивным образом или же стремится использовать ее в качестве оружия».

В середине октября в ходе Российской энергетической недели президент России Владимир Путин заверил, что заявления о применении страны энергетики в качестве оружия не имеют под собой оснований и являются политически мотивированной болтовней. Глава государства подчеркнул, что даже в самые сложные периоды холодной войны Москва на постоянной основе полностью исполняла свои контрактные обязательства по газу.