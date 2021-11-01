На Каспийской флотилии от COVID-19 ревакцинировано 70% экипажей вспомогательных судов

Более 70% личного состава экипажей судов вспомогательного флота Каспийской флотилии ревакцинировались от COVID-19, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Повторную прививку ставили тем, кто уже был вакцинирован до апреля. Ревакцинацию проводят медики поликлиники 412-го военного госпиталя в Каспийске.

Препарат «Спутник V», который получают военнослужащие, двухкомпонентный. Вакцина вводится внутримышечно, вначале один компонент, а через три недели второй. Перед вакцинацией военнослужащие проходят медосмотр, им рассказывают о воздействии препарата на организм. Процедура проводится добровольно, с письменного согласия людей.

На территории ЮВО развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых мобильные. Ранее сообщалось, что более 64 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19.