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Более 64 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Андрей Аркадьев
11:00 29.10.2021
На территории округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад.
Более 64 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19
© Фото: Минобороны России
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Более 64 тысяч военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались от COVID-19. Повторную вакцинацию прошли те, кто ранее уже был привит до марта, сообщает пресс-служба ЮВО.

В настоящее время в округе полный цикл вакцинации прошли более 260 тысяч человек, из них более 155 тысяч – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тысяч - гражданские. Также привили учащихся и преподавателей учебных заведений Минобороны.

Препарат «Спутник V», который получают военнослужащие, двухкомпонентный. Вакцина вводится внутримышечно, вначале один компонент, а через три недели второй. Перед вакцинацией военнослужащие проходят медосмотр, им рассказывают о воздействии препарата на организм. Процедура проводится добровольно, с письменного согласия людей.

На территории ЮВО развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

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