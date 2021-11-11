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ВОЗ предсказала дефицит шприцев в мире

Светлана Иванова
11:30 11.11.2021
В 2022 году может возникнуть нехватка более миллиарда медицинских шприцев, что чревато задержками вакцинации против многих заболеваний, считает представитель организации.
ВОЗ предсказала дефицит шприцев в мире
© Фото: Daniel Karmann, dpa, Globallookpress
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможном дефиците в 2022 году специальных медицинских шприцев, которые применяются для вакцинации от коронавируса. Как заявила старший советник ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения Лиза Хедман, в 2021 году было сделано более 6,8 миллиарда прививок от COVID-19. Эта цифра соответствует количеству производимых в год шприцев - шесть миллиардов штук в год.

По словам Хедман, необходимо увеличить производство этих медицинских изделий по всему миру, в противном случае велик риск развития их нехватки. В 2022 году, по оценкам ВОЗ, дефицит может превысить миллиард шприцев.

Представитель организации добавила, что проблема может коснуться и плановой вакцинации против других заболеваний. В группе риска в первую очередь дети по всему миру, в чей прививочный календарь входит множество необходимых вакцин.

В ВОЗ обратили внимание и на проблемы логистики, потому что шприцы, которые занимают в десять раз больше места, чем, например, колбы с вакцинами, чаще задерживают при транспортировке.

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