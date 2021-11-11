В стране и мире В МИД РФ указали на риск столкновений в Черном море из-за наращивания сил НАТО в регионе Андрей Аркадьев Россия встревожена обстановкой в Черноморском регионе из-за провокаций США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. © Фото: US Navy Читайте нас на: Риски столкновений в Черном море возрастают на фоне наращивания сил НАТО в регионе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами - логикой того, что риски возрастают, риски столкновения», - сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства. В акваторию Черного моря 30 октября вошел американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter. 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл корабль Mount Whitney ВМС США. Министерство обороны РФ заявило, что российские военные контролируют действия американских кораблей в Черном море. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика