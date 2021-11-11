Названа причина жесткой посадки вертолета Ми-8 на Таймыре

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Таймыре на севере Красноярского края из-за того, что при посадке задел кроны деревьев. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«При заходе на посадочную площадку, расположенную в пос. Светлогорск Красноярского края, задел кроны деревьев, в результате чего произошло его падение. При ударе о землю вертолет получил множественные механические повреждения, в том числе оборвалась хвостовая балка, поврежден топливный бак», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 3 члена экипажа, которые не пострадали. Следственная группа выехала на место происшествия.

Напомним, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края 11 ноября, в четверг.