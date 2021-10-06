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Правительство РФ выделило 1 млрд рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора в регионах

Майя Мусиенко
06:30 06.10.2021
Оперативное доведение средств до субъектов, а также контроль за эффективностью их использования обеспечат Минприроды и ППК РЭО.
Правительство РФ выделило 1 млрд рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора в регионах
© Фото: Michael Weberimage, BROKER.com, Globallookpress
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Российское правительство выделило один миллиард рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов 46 регионам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 360tv.ru.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила оперативное доведение средств до субъектов РФ и контроль за эффективностью их использования Минприроды и ППК РЭО. По ее словам, развитие инфраструктуры прямо влияет на увеличение переработки, а также переход России на экономику замкнутого цикла. Контейнеры дают возможность отделять металл, стекло, пластик и бумагу еще на стадии сбора.

«Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», — отметила вице-премьер.

Сообщается, что наибольшее финансирование получат Воронежская, Тверская, Костромская, Свердловская и Оренбургская области, а также Кабардино-Балкария и несколько других регионов.

Глава РЭО Денис Буцаев, в свою очередь, заверил, что организация будет внимательно следить за целевым расходованием средств.

«Хочу подчеркнуть важность того, что деньги выделяются именно на контейнеры. Проблема нехватки баков для РСО стоит остро длительное время, и РЭО продолжит оперативно обновлять данные, чтобы в случае нестыковок, незамедлительно принимать меры», — подчеркнул он.

Буцаев также добавил, что к 2030 году Россия должна достичь сортировки 100% отходов.

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