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США усилят сотрудничество с Украиной в сферах обороны, разведки и кибербезопасности

Анна Берестовая
00:04 11.11.2021
США с Украиной планирую усилить сотрудничество в сферах разведки, обороны и кибербезопасности.
США усилят сотрудничество с Украиной в сферах обороны, разведки и кибербезопасности
© Фото: Pravda Komsomolskaya Russian Look Globallookpress
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Соединенные Штаты планируют работать над укреплением сотрудничества с Киевом в сфере разведки, кибербезопасности, а также в контексте «безопасности на Черном море». Соответствующие намерения сформулированы в совместной хартии государств о двустороннем стратегическом партнерстве.

Как следует из содержания документа, принятого и обнародованного по итогам встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне, страны будут совместно  стремиться к полной интеграции Украины в евроатлантические и европейские институты в целях улучшения экономического положения ее населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный Госдепом США текст хартии.

Кроме того, в рамках соглашения американская сторона выражает намерение поддерживать усилия Киева по достижению энергетической независимости государства. В частности речь идет о поддержке таких инициатив, как  переход на «чистую» экономику, диверсификация источников энергии, развитие сектора ядерной энергетики и интеграция в европейскую электросеть.

В начале сентября текущего года сообщалось, что министры энергетики Соединенных Штатов и Украины подписали совместное заявление по итогам встречи в американской столице. В рамках него США подтвердили свое намерение оказывать помощь Киеву в развитии инфраструктуры и рынков энергетической отрасли.

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