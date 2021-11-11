США усилят сотрудничество с Украиной в сферах обороны, разведки и кибербезопасности

Соединенные Штаты планируют работать над укреплением сотрудничества с Киевом в сфере разведки, кибербезопасности, а также в контексте «безопасности на Черном море». Соответствующие намерения сформулированы в совместной хартии государств о двустороннем стратегическом партнерстве.

Как следует из содержания документа, принятого и обнародованного по итогам встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне, страны будут совместно стремиться к полной интеграции Украины в евроатлантические и европейские институты в целях улучшения экономического положения ее населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный Госдепом США текст хартии.

Кроме того, в рамках соглашения американская сторона выражает намерение поддерживать усилия Киева по достижению энергетической независимости государства. В частности речь идет о поддержке таких инициатив, как переход на «чистую» экономику, диверсификация источников энергии, развитие сектора ядерной энергетики и интеграция в европейскую электросеть.

В начале сентября текущего года сообщалось, что министры энергетики Соединенных Штатов и Украины подписали совместное заявление по итогам встречи в американской столице. В рамках него США подтвердили свое намерение оказывать помощь Киеву в развитии инфраструктуры и рынков энергетической отрасли.