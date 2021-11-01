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Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов

Роман Захаров
10:30 01.11.2021
По мнению главы СКР, в новом нормативном акте также должен быть прописан порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками, благодаря чему миграционный контроль станет более эффективным.
Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости кодификации миграционного законодательства и введении обязательной геномной регистрации всех въезжающих в нашу страну трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. В беседе с «Интерфаксом» он, в частности, напомнил, что в настоящий момент миграцию регулируют «сотни нормативных актов», а это, по мнению главы СК РФ, «многоплановая и довольно запутанная нормативная база».

В новом документе Бастрыкин предлагает прописать все формы миграции, а также нормы, которые связаны с регистрацией иностранных граждан и с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью в России. Также он призвал четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирование и иные виды контроля.

Кроме того, глава СКР считает, что в законе должен быть прописан порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками. Благодаря этому, уверен он, миграционный контроль станет более эффективным.

«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам - более успешно раскрывать совершенные ими преступления», - объяснил Александр Бастрыкин свою позицию.

Ранее вице-мэр российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.

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