В стране и мире Мошенник добился блокировки Instagram-аккаунта главы соцсети Адама Моссери Кира Карон Он опубликовал в интернете фальшивый некролог и отправил его поддержке. © Фото: Adam Mosseri, Facebook Читайте нас на: Учетная запись главы Instagram-аккаунта Адама Моссери была заблокирована из-за функции меморизации страницы, при помощи которой родственники умершего человека могут сообщить компании о его кончине.



Мошенник опубликовал в интернете фальшивый некролог и отправил его поддержке. После того, как модераторы подтвердили достоверность заявки на меморизацию, профиль Моссери заблокировали. При переходе на страничку главы соцсети появлялась плашка «Светлая память». © @mosseri, Instagram Напомним, что пятого октября произошел сильнейший за несколько лет сбой в работе сервисов Facebook (WhatsApp, Instagram). Мессенджер и социальные сети не работали почти семь часов. За это время глава Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиардов долларов. После, технические сбои в работе приложения происходили неоднократно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика