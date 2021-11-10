Мошенник добился блокировки Instagram-аккаунта главы соцсети Адама Моссери
Он опубликовал в интернете фальшивый некролог и отправил его поддержке.
© Фото: Adam Mosseri, Facebook
Учетная запись главы Instagram-аккаунта Адама Моссери была заблокирована из-за функции меморизации страницы, при помощи которой родственники умершего человека могут сообщить компании о его кончине.
Мошенник опубликовал в интернете фальшивый некролог и отправил его поддержке. После того, как модераторы подтвердили достоверность заявки на меморизацию, профиль Моссери заблокировали. При переходе на страничку главы соцсети появлялась плашка «Светлая память».
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