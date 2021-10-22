Instagram позволит пользователям загружать фото и видео с компьютера
До этого загружать новый контент можно было только с мобильных устройств.
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Пользователи Instagram смогут загружать фотографии и видеоролики через интернет-браузер на компьютере.
«Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram», - сообщила пресс-служба социальной сети на своей странице в Twitter.
Пятого октября произошел сильнейший за несколько лет сбой в работе сервисов Facebook (WhatsApp, Instagram). Мессенджер и социальные сети не работали почти семь часов. За это время глава Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиардов долларов. После, технические сбои в работе приложения происходили неоднократно.