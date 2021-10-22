В стране и мире Instagram позволит пользователям загружать фото и видео с компьютера Ян Брацкий До этого загружать новый контент можно было только с мобильных устройств. © Фото: imago-images.de globallookpress Читайте нас на: Пользователи Instagram смогут загружать фотографии и видеоролики через интернет-браузер на компьютере. «Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram», - сообщила пресс-служба социальной сети на своей странице в Twitter. Пятого октября произошел сильнейший за несколько лет сбой в работе сервисов Facebook (WhatsApp, Instagram). Мессенджер и социальные сети не работали почти семь часов. За это время глава Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиардов долларов. После, технические сбои в работе приложения происходили неоднократно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика