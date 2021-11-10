Браслеты Марии Антуанетты ушли с молотка за $8 миллионов

Пара бриллиантовых браслетов, ранее являвшаяся собственностью французской королевы Марии Антуанетты, была продана в Женеве за 7,5 миллионов франков (около восьми миллионов долларов). Украшения ушли с молотка на аукционе Christie's.

До начала торгов браслеты, способные превращаться в колье, оценили максимум на четыре миллиона долларов в рамках предварительной оценки стоимости. Примечательно, что лишь эти аксессуары из всех драгоценностей внушительной коллекции королевы Франции оказались выставлены на продажу в таком же виде, в каком их включили в посмертную опись.

Согласно описанию экспертов аукционного дома, в браслетах остались неповрежденными даже многочисленные камни, за исключением тех, что располагаются у застежки. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что на аукцион выставят уникальную запись песни Виктора Цоя, сделанную на пленке 80-х годов. Эксперты предупредили, что ставить на проигрывание необычную запись часто не рекомендуется, так как она представляет собой настоящий кусочек живой истории.