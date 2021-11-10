Член комиссии РАН рассказала о проекте новых правил орфографии русского языка

Работа над полным сводом орфографии и пунктуации русского языка ведется уже очень много лет. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель НИУ ВШЭ, член Орфографической комиссии РАН Мария Ровинская.

По ее словам, спорные случаи, которые и сегодня находятся в действующих орфографических справочниках и вызывают вопросы, уже долгое время обсуждаются на заседании Орфографической комиссии. И завершена работа по составлению подобного свода, как считает эксперт, будет еще нескоро, потому что в русском языке есть набор очень сложных для описания правил.

«В первую очередь это касается слитного, раздельного, дефисного написания разного типа слов, слов разных частей речи и, например, правил прописной и строчной буквы. Есть жесткая зона, где мы точно знаем, что имена собственные пишутся с большой буквы, а есть, так скажем, промежуточные случаи - сложные, когда одним общим правилом описать всю существующую орфографическую практику тяжело. И ровно этим мы занимаемся на заседаниях Орфографической комиссии РАН», - объяснила специалист.

И пока продолжается такого рода длинная и сложная работа было выдвинуто предложение сформировать некоторый краткий свод - своего рода рабочий проект, который не будет касаться сложных случаев. Согласно Ровинской, предполагается, что в таком своде можно будет провести ревизию уже существующих справочников и основных орфографических правил, и сделать это в соответствии с современной практикой письма и научно выверенной теорией орфографии.

«И вот эту задачу поставило перед собой Министерство просвещения и делегировало ее специалистам. Поэтому ни о каких революционных изменениях, конечно, речи не идет. Это просто будет еще один орфографический справочник, но это будет, в некотором смысле, более легитимный свод... Этот краткий свод, видимо, будет утверждаться правительством. Но, в любом случае, в том виде, в каком он будет подготовлен, он будет сначала обсуждаться и дорабатываться на тех же самых заседаниях Орфографической комиссии Российской академии наук», - описала эксперт.

Ровинская добавила, что для оформления краткого свода будут актуальны такие проблемы, как улучшение формулировок, уточнение примеров и, вероятно, изменения некоторых примеров, устаревших за прошедшие годы.

Ранее Минпросвещения анонсировало проект по изменению норм орфографии русского языка. Проект, как указали в ведомстве, сейчас проходит экспертное обсуждение, для которого планируется привлечь все заинтересованные стороны, выслушать специалистов и по итогам сформировать актуализированный свод, который смог бы положительно повлиять на развитие русского языка.