«Играли с лифтами»: Байден извинился за опоздание на пресс-конференцию

Президент США Джо Байден принес извинения журналистами после опоздания почти на час на пресс-конференцию в Риме по завершении саммита Группы двадцати (G20). Глава государства объяснил такое стечение обстоятельств «игрой с лифтами».

«Пожалуйста, садитесь. Я прошу прощения, что заставил вас ждать. Мы играли с лифтами, долгая история. В любом случае, добрый вечер», – сказал президент.

Байден так и не пояснил, как лифты были связаны с его опозданием. Пресс-конференция американского лидера продлилась 26 минут.

По подсчетам телеканала Fox News, в период с 1 июня по вторую неделю октября президент США опаздывал на публичные мероприятия в среднем на 22,4 минуты. В некоторых случаях Байдена приходилось ждать больше часа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал встречу с американским лидером Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме полезной. По его словам, президент США подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты.