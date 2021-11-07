Борьба с COVID-19 и сверхсекретные разработки: какие темы затронули на оборонных совещаниях с Путиным в Сочи

На этой неделе состоялась серия совещаний президента с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса. По традиции такие тематические встречи проходят дважды в год - в мае и ноябре. На них подводятся промежуточные итоги работы отрасли и ставятся задачи на будущее.

В первый день совещания говорили об укреплении Воздушно-космических сил, обновлении Военно-морского флота и о борьбе с коронавирусом, в которую армия вносит значительный вклад. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в российских Вооруженных силах вакцинировано уже около 95 процентов военнослужащих, прививки получили 70 процентов гражданского персонала и родственников военных. Благодаря этому заболеваемость личного состава в два раза ниже общероссийской.

Второй день был посвящен беспилотной авиации. Президент Владимир Путин впервые открыто озвучил данные по количеству отечественных беспилотников. На вооружении российской армии сейчас находится две тысячи дронов. Это больше, чем у всех республик постсоветского пространства вместе взятых.

Заключительный, третий день сочинских совещаний был самым интересным и самым засекреченным. Обсуждали военные системы, основанные на новых физических принципах, то есть говорили о создании лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире.

По словам Путина, создание такого оружия стало настоящим российским прорывом в области военных технологий, в разы повысило возможности нашей армии и помогло укрепить стратегический паритет, что особенно важно на фоне бесконечных провокаций у наших границ. Вот лишь один свежий пример: всю неделю в акватории Черного моря находился очередной незваный гость - американский военный корабль Mount Whitney. Президент на одном из совещаний предложил рассмотреть корабль или в бинокль, или в прицел соответствующих систем обороны.

Собравшиеся для участия в совещаниях президента встретили по стойке смирно. Для них он не только глава государства, но еще и старший по званию - верховный главнокомандующий. В три дня напряженной работы нужно уместить все важные вопросы, которые касаются развития, переоснащения и модернизации Вооруженных сил России.

Такие совещания можно назвать настоящим мозговым штурмом - все необходимые составляющие здесь присутствуют. Здесь и директора, и генеральные конструкторы оборонных предприятий, и командование Вооруженными силами. Очень важно еще и то, что все решения, которые будут приняты в ходе обсуждения, можно будет сразу трансформировать в конкретные президентские поручения.

Речь идет и о борьбе с коронавирусом. В своем выступлении президент отводит этому вопросу очень много времени - видно, насколько глубоко и лично эта проблема волнует Путина.

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается - более 40 тысяч заболевших, такого никогда не было. Нам, безусловно, нужно продолжать эту работу. Это крайне важно, конечно, для всех граждан страны, а для Вооруженных сил важно вдвойне, втройне, потому что нужно гарантировать, чтобы военнослужащие были в строю, были здоровы. От этого зависит боеготовность Вооруженных сил... Я хочу обратиться и к коллегам из промышленности. Все-таки люди старших поколений болеют тяжелее. Сегодня это очевидный факт, и летальность среди наших граждан старшей возрастной группы, она в разы выше, чем в среднем по всем гражданам, по всему населению. Поэтому на своих предприятиях - у вас есть работающие люди разных поколений, в том числе и старшее поколение, - обратите, пожалуйста, на это внимание», - сказал президент.

В этот тяжелый момент стране помогает армия. Военные медики помогают врачам в ковидных стационарах, военные строители готовы, как в прошлом году, приступить к возведению новых современных больниц. Готовы и передвижные госпитали - их можно в буквальном смысле развернуть в регионах, которые пострадали от эпидемии сильнее всего. Вооруженные силы сегодня вступили в настоящую войну с коронавирусом. И доказали, что не отступят и на таком поле боя, доложил министр обороны Сергей Шойгу.

«Девяносто пять процентов военнослужащих сегодня вакцинированы. Заболеваемость личного состава Вооруженных сил в два раза ниже общероссийской. Летальность в Вооруженных силах от ковида по сравнению с прошлым годом, только в Вооруженных силах, снижена в два раза за счет вакцинации. А если сравнивать с общероссийскими показателями, то у нас летальность в сорок пять раз ниже», - пояснил он.

Перед командованием вооруженными силами лежат черные папки. Как только участники их откроют, съемку нужно немедленно остановить - это секретные документы. Здесь и схемы новейших российских разработок и планы, чем и в какой срок будут оснащаться Воздушно-космические силы.

Сейчас это - одна из самых мощных и мобильных составляющих вооруженных сил России.

«Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием. Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море - можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», - отметил Путин.

Прицелы, к слову, становятся все более совершенными - российская армия держит первое в мире место по темпам модернизации. С 2012 года только в сухопутных войсках доля современной техники выросла в четыре с половиной раза. Это необходимо, чтобы сохранять стратегический паритет, и нашу страну это делать вынуждают, - президент говорит о возросшей активности Североатлантического альянса у наших рубежей. На границе российского воздушного пространства все чаще замечают военную авиацию НАТО.

Над Черным морем, вблизи российских границ сняли на видео сверхзвуковые стратегические американские бомбардировщики В-1В. Те самые, что могут нести ядерные боеприпасы. Их сопровождали самолеты-дозаправщики. Видео снималось из кабины истребителя морской авиации Су-30. Пару этих боевых машин подняли по тревоге, когда на радарах обнаружили цели, приближающиеся к российскому воздушному пространству. И такие провокации случаются все чаще, количество полетов боевой авиации Североатлантического альянса вблизи российской территории увеличилось на треть.

Военное присутствие Альянса выросло почти в два раза, с 25 до 40 тысяч военнослужащих. США активно ведут работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе. Проводят учения по использованию этого разрушительного оружия. В этой ситуации мы вынуждены быть готовыми дать адекватный ответ, говорит президент, - только так можно сохранить стратегическое равновесие.

«В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец или первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500», - сказал Путин.

В России действует одна из самых эффективных систем предупреждения о ракетном нападении. На глобальной карте отмечены батареи межконтинентальных баллистических ракет - базы НАТО в Европе и США. Если произойдет пуск, мы узнаем в ту же секунду. Идет модернизация авиации. Суперсовременные истребители пятого поколения Су-57 - уже не редкость на военных аэродромах. Президент говорит, что к 2027 году доля современного вооружения в Воздушно-космических силах будет составлять не менее 80 процентов. Активно перевооружается и ВМФ. По сравнению с советским периодом Военно-морской флот стал меньше, но качественный рост не заметить невозможно.

«Корабли и суда Военно-морского флота постоянно участвуют в дальних морских походах, решают учебно-боевые задачи и обеспечивают демонстрацию флага в значимых для России океанских и морских зонах, тогда как, напомню, в 2000-х годах, в начале 2000-х, такие походы были эпизодическими, если не сказать единичными. Повторю, необходимо активно продолжать курс на техническое переоснащение флота», - отметил президент.

К этим совещаниям в Бочаровом ручье приковано внимание всего мира. Российские Вооруженные силы уже доказали, что являются одними из самых боеспособных, мобильных и высокотехнологичных. И глава государства в буквальном смысле задает тренды, прямо заявляя, что в ближайшем будущем сделают ставку наши Вооруженные силы.

«Сегодня поговорим о развитии беспилотной авиации. Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, - атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки, и делаем это достаточно эффективно. Сейчас на вооружении у нас находится свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов», - пояснил Путин.

И без них уже нельзя представить современные вооруженные силы. В воздухе, на земле и под водой российская армия применяет автономных роботов. Уже разработаны воздушные беспилотники, которые могут управлять роем небольших дронов, а подводные автономные аппараты «Посейдон» двигаются настолько быстро и глубоко, что их очень сложно перехватить средствами, которые есть в распоряжении самых современных армий мира.

«Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время, имея в виду в том числе и применение самых современных достижений техники, науки и, конечно, имея в виду тот опыт, который мы сами имеем при применении этих летательных аппаратов, анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас», - заметил глава государства.

Президент говорит о турецких ударных беспилотниках Bayraktar, которые уже обстреливают позиции защитников ДНР. Пиар у турецких дронов хороший, но против российских ракетных зенитных комплексов «Тор-М2КМ», «Бук-М2Э» это помогает не особо. Беспилотные летательные аппараты уязвимы и для оружия будущего - микроволновые установки способны на расстоянии в десятки километров сжечь электронную начинку самого продвинутого дрона. Вооружение, основанное на новых физических принципах, о котором раньше только фантасты писали, - тема последнего дня работы в Бочаровом ручье.

«Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьезно, в разы повысило возможности Вооруженных сил на многие годы, даже десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить стратегический паритет», - заявил Путин.

Электромагнитное, микроволновое, лазерное, гиперзвуковое... а сколько еще засекреченных проектов изучают в военных лабораториях. Часть из них уже можно использовать. И не в лабораториях, а в реальной боевой обстановке, говорит президент. Это первые серьезные разработки в сфере оружия будущего.

Гиперзвук - это то, чем российская военная наука вправе гордиться. Прошли полноценные испытания ракеты «Циркон», которая полностью подтвердила свои тактико-технические характеристики и скорость в семь раз быстрее звука. Уже в следующем году эта ракета поступит на вооружение Военно-морского флота.



Президент отмечает, важно, чтобы все рода войск развивались и совершенствовались равномерно. Чтобы потом действовали в единой высокотехнологичной связке, работали вместе в одной цифровой среде.

«Первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта - мы с вами уже в ходе совещаний об этом говорили - которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия», - пояснил Путин.

Это ключевая задача. Президент об этом прямо не говорит, но всем становится понятно, - новые, перспективные образцы вооружений и техники, в которые страна вкладывает столько сил не для красивой картинки, а должны работать на обеспечение безопасности России.