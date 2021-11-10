В Красноярском крае полыхает коровник на площади 2400 «квадратов»

В Красноярском крае в Сухобузимском районе произошел пожар на территории частного фермерского хозяйства. МЧС сообщает, что загорелся неэксплуатиремый коровник и рядом стоящий стог сена. В самом здании, к счастью, животных и людей не было.

«Общая площадь пожара составляет 2400 кв. м, угрозы распространения нет. На месте работает 26 человек и 8 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала», - сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что за 9 ноября в России были ликвидированы все лесные пожары. По данным Авиалесоохраны, в регионах за сутки лесопожарные службы потушили три возгорания на площади 108 га.