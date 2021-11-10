Названа возможная виновница ДТП с актрисой Сафоновой

В прокуратуре Москвы сообщили, что предполагаемой виновницей в ДТП на Проспекте Мира, в котором пострадала актриса Елена Сафонова, может являться 21-летняя девушка. Она, по данным прокуратуры, также пострадала в аварии.

«По предварительным данным в результате аварии пострадали два человека, в том числе 21-летняя предполагаемая виновница ДТП», - сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Ранее в Сеть опубликовали видео ДТП, в котором пострадала звезда «Зимней вишни». Кадры со столкновением трех автомобилей обнародовал дептранс Москвы. В ведомстве также сообщили, что в результате аварии пострадали два человека.