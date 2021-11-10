Названа возможная виновница ДТП с актрисой Сафоновой
Вероятная 21-летняя виновница также пострадала в аварии.
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В прокуратуре Москвы сообщили, что предполагаемой виновницей в ДТП на Проспекте Мира, в котором пострадала актриса Елена Сафонова, может являться 21-летняя девушка. Она, по данным прокуратуры, также пострадала в аварии.
«По предварительным данным в результате аварии пострадали два человека, в том числе 21-летняя предполагаемая виновница ДТП», - сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
Ранее в Сеть опубликовали видео ДТП, в котором пострадала звезда «Зимней вишни». Кадры со столкновением трех автомобилей обнародовал дептранс Москвы. В ведомстве также сообщили, что в результате аварии пострадали два человека.