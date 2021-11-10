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Зеленский назвал анекдоты на украинском самыми забавными

Анна Берестовая
02:14 10.11.2021
Президент Украины высоко оценил анекдоты на украинском языке.
Зеленский назвал анекдоты на украинском самыми забавными
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
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Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил население с национальным праздником - Днем украинской письменности и языка. Президент перечислил достоинства «мовы», среди которых оказалась характеристика анекдотов на украинском языке.

По заявлению Зеленского, именно на украинском языке анекдоты звучат забавнее всего. Также, по его мнению, стихи на украинском отличаются особой романтичностью, диалоги - откровенностью, песни - душевностью. Глава государства также подметил, что колыбельные на украинском языке - самые ласковые, а признания в любви - самые ярые.

«Украинский язык - украшение, которое придает очарование всему», - выразил он свое мнение в Telegram.

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь отметил, что на Украине будто бы практически отсутствует чистый русский язык, однако очень распространен суржик - украинский русский. Именно он, по словам Креминя, используется «русифицированными украинцами».

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