В ДТП с автобусом в Дагестане погибли четыре человека

В Дагестане на трассе «Астрахань-Махачкала» легковая машина столкнулась с автобусом, в результате чего 4 человека погибли, сообщает местное МВД. По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом.

«На 388 километре автодороги «Астрахань-Махачкала», в Бабаюртовском районе, произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП водитель и 3 пассажира автомашины скончались на месте», - говорится в Instagram ведомства.

Личности погибших устанавливаются. Также сообщается, что на место трагедии выехала следственно-оперативная группа.