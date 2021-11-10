Лавров не примет участие в онлайн-конференции глав МИД по теме пандемии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не сможет принять участие в организованной онлайн-конференции руководителей МИД по теме противодействия пандемии COVID-19, проводимой США. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лаврова не будет на встрече ввиду того, что российской стороной было поздно получено уведомление от США, а также плотного рабочего графика.

«Информацию о предстоящем мероприятии мы получили лишь в самом конце октября. К тому времени рабочий график Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече. Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным», - комментирует Захарова.

Ранее глава МИД РФ в ходе встречи гендиректором ВОЗ «на полях» саммита G20 отметил необходимость включения российских вакцин от COVID-19 в список одобренных организацией. Помимо этого, наибольшее внимание стороны уделили вопросам укрепления международного сотрудничества и взаимодействия России и ВОЗ в борьбе с COVID-19 на фоне роста количества заболевших.