Лавров на встрече с главой ВОЗ отметил важность одобрения российских вакцин от COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел рабочую встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом в столице Италии «на полях» саммита G20.

Наибольшее внимание стороны уделили вопросам укрепления международного сотрудничества и взаимодействия России и ВОЗ в борьбе с COVID-19 на фоне роста количества заболевших. Лавров выделил необходимость включения отечественных вакцин в список одобренных ВОЗ.

«Российская сторона поддержала сохранение за Организацией основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения, укрепления ее потенциала, а также важность включения разработанных в России вакцин против COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации», - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса. По его словам, некоторые страны до сих пор не готовы взаимно признавать препараты, что приводит к дефициту вакцин.