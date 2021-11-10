Непривитых от COVID-19 работающих петербуржцев старше 60 лет отстранят от работы

В городском Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщили, что работающих горожан старше 60 лет будут отстранять от работы в случае непрохождения ими вакцинации от коронавируса.

«Обязательной вакцинации подлежат лица 60 лет и старше. Руководители организаций в срок до 15.12.2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников, попадающих под данную категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15.01.2022 года – вторым компонентом вакцины. Подлежат отстранению сотрудники от работы с 16.12.2021 не получившие первый компонент вакцины, а с 16.01.2022 не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции», - сказано в сообщении регионального Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что постановление об обязательной вакцинации для пенсионеров главного санитарного врача Петербурга не распространяется на жителей, которые имеют противопоказания к прививке. А за исполнением условий, указанных в публикации ведомства, будет следить городское правительство.

Напомним, что главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова выпустила постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 жителей города старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Лица, которые включены в перечень обязательных для вакцинации, должны сделать прививку однокомпонентной вакциной или первым компонентом препарата до 15 декабря, а вторым - до 15 января следующего года.