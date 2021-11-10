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Карпин заявил, что поставил точку во взаимоотношениях с Дзюбой

Павел Кутаренко
Елизавета Потейчук
18:54 10.11.2021
Главный тренер национальной сборной заявил, что «поставил точку» в вопросе с вызовом в национальную команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что «поставил точку» в вопросе с вызовом в национальную команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом он сообщил накануне матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной командой Кипра.

«В вопросе Дзюбы я поставил точку. Поставили ли вы - не знаю. Хотите - спрашивайте меня про это, хотите - нет. Это уже ваши проблемы», - заявил Карпин, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды».

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что, отказываясь играть за российскую сборную, футболист Артем Дзюба «набивает себе цену». Он уверен, что национальная команда способна успешно выступить и без нападающего «Зенита».
 

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