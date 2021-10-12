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Пол Маккартни назвал настоящего виновника распада The Beatles

Анна Берестовая
02:31 12.10.2021
Пол Маккартни не признал своей вины в распаде The Beatles.
Пол Маккартни назвал настоящего виновника распада The Beatles
© Фото: imago stock&people via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress
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Один из членов легендарной «ливерпульской четверки», рок-группы The Beatles, Пол Маккартни выразил мнение, что распад одного из самых известных музыкальных коллективов мира произошел из-за Джона Леннона. Он же сам, по собственному заявлению, не провоцировал произошедшее.

«Я не тот человек, кто инициирует распад», - сообщил он в интервью BBC, фрагменты которого были опубликованы 11 октября.

По словам басиста и автора песен группы, Леннон в один из дней просто сообщил остальным музыкантам, что покидает The Beatles. Более того, Джон, как отметил Маккартни, назвал происходящее весьма захватывающим процессом, напоминающим развод.

На вопрос о том, мог бы коллектив продолжить свое существование, если бы не решение Леннона, 79-летний музыкант ответил утвердительно. Он назвал распад The Beatles тяжелейшим временем в своей жизни, подметив, что после ухода «Джонни» все остальные могли только «собирать осколки».

«Это было моей жизнью. Я хотел, чтобы это продолжалось», - приводит слова признания Маккартни издание The Guardian.

Бывший участник группы добавил, что последние два альбома, выпущенные The Beatles, были «весьма хороши». Маккартни также объяснил, что лично он действительно думал, что совместная работа знаменитой четверки продолжится.

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