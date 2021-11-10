«Общество не готово»: эксперт о работе убийц и насильников в такси

Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов в беседе со «Звездой» высказался о законе, который запрещает работать в такси судимым за тяжкие преступления. Немного ранее данный законопроект поддержал Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Проблема основная в том, что водители такси в принципе безработные. Они самозанятые. С водителем не заключается трудовой договор. Если мы берем автобусный парк, там руководство решает, принимать или не принимать на работу, здесь же все иначе. Здесь никто никого на работу не трудоустраивает», - считает Амосов.

Специалист упомянул, что законопроект берет в основу исключительно тяжкие преступления. Амосов пояснил, что до рассмотрения закона в Москве и Подмосковье начали применять так называемую систему КИС «АРТ», с помощью которой можно отслеживать информацию о водителе такси через портал госуслуг, например о неуплате налогов или судимости. Однако сейчас, по словам Амосова, по законопроекту водитель обязан предъявлять сведения о своей судимости в виде справки.

«В век электронных технологий, в век, когда президент говорит о цифровизации, когда даже отчисления из материнского капитала происходят в автоматическом режиме, нас хотят обязать предъявлять справку. И потом, неизвестно, куда и кому ее предъявлять», - пояснил эксперт.

Председатель общественного движения подчеркнул, что с юридической точки зрения людям, судимым за тяжкие преступления, должно быть запрещено работать не только в такси, но и в других сферах. Несмотря на то что у любого преступления есть срок давности, когда вскоре можно искупить за него вину, говорит Амосов, все равно существует страх поездки с такими водителями.

«Давайте все-таки говорить честно: общество не готово, чтобы такие люди работали в такси», - резюмировал Амосов.

Ранее эксперты высказались об отмене обязательного ТО правительством. По их мнению, регулярный техосмотр для водителей давно стал формальностью.