Церковь Архангела Михаила в Каннах теперь законно принадлежит России

Суд во Франции постановил, что церковь Архангела Михаила в Каннах законно принадлежит России. Об этом сообщила собкор ВГТРК Анастасия Попова в своем Telegram-канале.

Журналистка сообщила, что судебный спор насчет церкви длился около семи лет. Она также подчеркнула, что сейчас появилась возможность отреставрировать данное культурное наследие. Более того, деньги на реставрацию, по словам Поповой, готовы выделить местные бизнесмены.

«Храм наш! Французский суд постановил, что Россия является законным владельцем церкви Архангела Михаила в Каннах», - пишет Попова.

Однако собкор ВГТРК также упомянула, что Франция пока что еще имеет право подать апелляцию против решения суда. При этом доподлинно неизвестно, будет ли французская сторона продолжать бороться за русский храм.

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