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Церковь Архангела Михаила в Каннах теперь законно принадлежит России

Елизавета Потейчук
15:46 10.11.2021
При этом известно, что в реставрацию культурного наследия готовы вложиться местные бизнесмены.
Церковь Архангела Михаила в Каннах теперь законно принадлежит России
© Фото: Иерей Максим Массалитин, Wikimedia
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Суд во Франции постановил, что церковь Архангела Михаила в Каннах законно принадлежит России. Об этом сообщила собкор ВГТРК Анастасия Попова в своем Telegram-канале.

Журналистка сообщила, что судебный спор насчет церкви длился около семи лет. Она также подчеркнула, что сейчас появилась возможность отреставрировать данное культурное наследие. Более того, деньги на реставрацию, по словам Поповой, готовы выделить местные бизнесмены.

«Храм наш! Французский суд постановил, что Россия является законным владельцем церкви Архангела Михаила в Каннах», - пишет Попова.

Однако собкор ВГТРК также упомянула, что Франция пока что еще имеет право подать апелляцию против решения суда. При этом доподлинно неизвестно, будет ли французская сторона продолжать бороться за русский храм.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге практически завершилась реставрация Казанского собора. Восстановление одного из главных символов Северной столицы длилось около десяти лет.

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