Восстановление всех деталей: в Петербурге близится к завершению реставрация Казанского собора

Реставрация Казанского собора в Петербурге близится к завершению. Мастера восстанавливали первоначальный вид фасадов в течение десяти лет. За это время была проведена колоссальная работа - каждую деталь изучали, аккуратно очищали и затем проводили саму реставрацию.

Каменный херувим стойко переносит несколько фамильярное обращение - кисть мастера должна излечить его от застарелых «болезней». Покрытие барельефов и стен особым, защитным составом - финальная часть реставрации Казанского собора.

Вручную реставраторам пришлось отчистить от загрязнений и обработать 1,5 тысячи квадратных метров только на одном южном фасаде. Казанский собор возвели 220 лет назад, строили его исключительно силами российских мастеров и только из отечественных материалов.

Для облицовки стен собора, а также для создания всех барельефов использовался пудостский камень. Это известковый туф. Он очень легкий, но при этом пористый. И через эти поры камень быстро впитывает любые загрязнения.

Камень оказался с непростым характером, архитектор Андрей Воронихин понял это уже во время постройки. Туф побурел и начал крошиться, пришлось защищать его слоем алебастра. А в советские годы темные фасады и вовсе покрасили синтетической краской, заполнив все утраты цементом. Современным мастерам пришлось переделывать.

Реставрация фасадов Казанского собора растянулась почти на 10 лет. Работы пришлось останавливать, когда городской общественности не понравился слишком светлый цвет нового покрытия. Требовали вернуть прежний, «закопченный» облик кафедрального собора. Специалистам пришлось доказывать, что известковая краска - самое правильное покрытие, которое «дышит» и со времен набирает исторический цвет.

«Кажется, если собор такой "закопченный", темненький - то он старый. В этой "закопченности", в этой корке нет ничего хорошего - это болезнь камня, в ней живет не только дух времени, там живут микроорганизмы, грибки и прочая гадость», - объяснил председатель Комитета по государственному контролю и охране памятников Сергей Макаров.

Знаменитая колоннада Казанского собора, которую отреставрировали первой, всего за несколько лет получила тот самый темный благородный оттенок, и возмущаться перестали.

С южного, «свежеокрашенного» фасада уже снимают леса. Теперь у специалистов впереди самая сложная часть работ - реставрация барабана и купола храма диаметром в 17 метров. По сравнению с колоннадой и стенами он смотрится уж слишком «закопченным», и его придется «лечить».