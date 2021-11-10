Дикий слон убил журналиста во время работы в Таиланде

В Таиланде дикий слон набросился на фотографировавшего его журналиста и затоптал его. Об этом сообщили в Thaiger.

Трагедия случилась, когда 46-летний фотокорреспондент Паринья Кесаратхикул снимал, как ветеринары оказывают помощь животному, пострадавшему в драке с сородичами. Раненому слону решили ввести антибиотик. Когда один из сотрудников департамента выстрелил в животное дротиком с лекарством, слон запаниковал, бросился на репортера, который находился рядом с ним, и нанес ему тяжелые травмы.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Ранее слон напал на рабочего в Казанском государственном цирке. Слон откинул 19-летнего молодого человека, в результате чего он получил закрытые переломы нескольких ребер, грудных позвонков, а также закрытый перелом плечевой кости. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.