Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал компьютерные учения ПВО стран СНГ в 2022 году. Они будут командно-штабными.

«Советом министров обороны принято решение о проведении компьютерного командно-штабного учения объединенной системы противовоздушной обороны «Региональная безопасность-2022», - сказал Шойгу по итогам заседания Совета министров обороны СНГ.

Также, по словам Шойгу, в 2022 году организуют Третьи Военно-спортивные игры, они будут посвящены тридцатилетию Совета министров обороны СНГ.

Помимо этого министр заявил, что участники заседания договорились усугублять практическое взаимодействие в области гидрометеорологического и военно-топографического обеспечения.

Также сообщается, что министры обороны СНГ обсудили усовершенствование объединенной системы ПВО.