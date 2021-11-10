Армия Шойгу заявил об утверждении в СНГ плана совместных военных мероприятий на 2022 год Сергей Александров Тимур Шерзад По словам Сергея Шойгу, все военные министерства стран СНГ подтвердили единое понимание характера стоящих перед ними вызовов и угроз военной безопасности в ходе заседания. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Главы оборонных ведомств стран - участниц СНГ утвердили план совместных мероприятий на предстоящий год и определили перспективы развития военного сотрудничества. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Определены перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества и утвержден план совместных мероприятий на 2022 год», - отметил Шойгу по итогам заседания Совета министров обороны СНГ. Также он сказал, что все военные министерства стран СНГ подтвердили единое понимание характера стоящих перед ними вызовов и угроз военной безопасности в ходе заседания. Ранее сообщалось, что военные учения стран СНГ у афганских границ устрашили радикальные силы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика