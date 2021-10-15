Армия МИД России: военные учения стран СНГ у афганских границ устрашили радикальные силы Тимур Шерзад В Министерстве иностранных дел добавили, что совместные маневры будут продолжаться до тех пор, пока этого будет требовать тревожная ситуация «в соседней стране». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В МИД России заявили, что военные учения России, Узбекистана и Таджикистана устрашили радикальные силы в Центральной Азии. «Проведены учения с участием Узбекистана, Таджикистана и России, достаточно успешные с точки зрения оказания устрашающего эффекта на возможные радикальные силы, действующие в подбрюшье Центральной Азии», - сообщил журналистам директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник на XIII Конвенте Российской ассоциации международных исследований. Он добавил, что совместные маневры будут продолжаться до тех пор, пока этого будет требовать тревожная ситуация «в соседней стране». Ранее сообщалось, что учения ОДКБ в Афганистане предусматривают самые худшие варианты развития событий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика