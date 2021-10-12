Авиалайнер МС-21 планируется сертифицировать в декабре 2021 года
О предполагаемых сроках сертификации сообщил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик.
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Авиалайнер МС-21 планируется сертифицировать в декабре 2021 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик.
«У нас плановое окончание сертификации МС-21 - декабрь этого года. И буквально сегодня я получил от Росавиации подтверждение, что мы пока в плане. В декабре этого года МС-21 должен быть сертифицирован», - сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
В августе глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что корпорация станет ежегодно производить по 36 самолетов МС-21 к 2025 году.
Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров озвучил дату начала регулярных полетов МС-21 - это будет 2022 год.