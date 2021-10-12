ОПК Авиалайнер МС-21 планируется сертифицировать в декабре 2021 года Тимур Шерзад О предполагаемых сроках сертификации сообщил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик. © Фото: ОАК Читайте нас на: Авиалайнер МС-21 планируется сертифицировать в декабре 2021 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик. «У нас плановое окончание сертификации МС-21 - декабрь этого года. И буквально сегодня я получил от Росавиации подтверждение, что мы пока в плане. В декабре этого года МС-21 должен быть сертифицирован», - сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации. В августе глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что корпорация станет ежегодно производить по 36 самолетов МС-21 к 2025 году. Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров озвучил дату начала регулярных полетов МС-21 - это будет 2022 год. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика